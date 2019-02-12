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12.02.2019, 18:17

Верховный Суд вынес решение по отказу Симоненко в регистрации

Верховный Суд вынес решение по отказу Симоненко в регистрации - Фото
Петр Симоненко Фото: LIGA.net

Верховный Суд согласился с решением суда первой инстанции

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Верховный Суд признал правомерным отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Петра Симоненко кандидатом на пост президента Украины от Коммунистической партии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что если кандидат на пост президента выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, то это обусловливает отказ ему в регистрации в соответствии с закон о выборах президента.

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Об этом говорится в решении Верховного Суда в результате рассмотрения в апелляционном порядке дела по иску Симоненко и КПУ к Центризбиркому. Истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, выдвинутого КПУ, и обязать повторно рассмотреть документы и зарегистрировать истца кандидатом на этот пост.

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал. Ранее ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.

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Теги: петр симоненко, выборы-2019, кпу, цик
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