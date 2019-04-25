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25.04.2019, 17:08

Верховный суд закрыл дело о томосе для ПЦУ

Верховный суд закрыл дело о томосе для ПЦУ - Фото
Томос об автокефалии (фото - пресс-служба президента)

Религиозные организации хотели через суд отменить поддержку Рады обращения президента к Вселенскому патриарху

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Верховный суд закрыл производство по иску от религиозных организаций о томосе об автокефалии для Украинской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы хотели отменить постановление Верховной Рады от 19 апреля прошлого года о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса.

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Сегодня суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции.

Уточняется, что объявлена только результативная часть, полный текст решения суда ожидается в течение пяти дней.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП должна внести в свой устав указание на принадлежность к Русской православной церкви. 

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Теги: томос, верховный суд, пцу
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