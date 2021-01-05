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Версия о "беларуском следе" в деле Шеремета не рассматривалась, а должна была – адвокаты

05.01.2021, 07:10
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Павел Шеремет (фото - Роман Пилипей/ЕРА)

С учетом политической позиции самого журналиста "беларуский след" в деле об убийстве Павла Шеремета должен был бы быть первоочередной версией расследования, но в результате он даже не рассматривался следствием. Об этом заявила сторона защиты одного из подозреваемых по делу – Андрея Антоненко, сообщается на сайте консалтиноговой компании Сенс.

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Адвокаты отметили, что информация, которая была опубликована в беларуских СМИ о якобы причастности к убийству журналиста КГБ Беларуси, требует тщательной проверки и они уже занимаются этим.

По словам стороны защиты, версия о "беларуском следе" в деле Шеремета не рассматривалась ранее, хотя это было бы логичным, учитывая, что убийство произошло 20 июля – в день годовщины первой инаугурации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 1994 году, которую он "неофициально празднует каждый год".

  • 20 июля 2016 года в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом.
  • В декабре 2019 года МВД на пресс-конференции объявило подозреваемых: музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко.
  • 4 января 2021 года беларуские СМИ опубликовали запись разговора, на котором спецслужбы Беларуси якобы обсуждали в 2012 году убийство Шеремета.
  • 5 января беларуский спецназовец Игорь Макар, обнародовавший пленки об убитом журналисте, заявил, что готов давать показания украинской генпрокуратуре.

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Дарья Мостовая
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