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Вертолеты, штурмовики, истребители. ВС ВСУ рассказали о потерях врага за сутки

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 21:15
Вертолеты, штурмовики, истребители. ВС ВСУ рассказали о потерях врага за сутки - Фото
Скриншот с видео

В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

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Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.

Фронтовой бомбардировщик украинских ВС Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

Молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

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Вадим Ребрина
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