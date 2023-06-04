Весь май Россия пыталась нас сломать, но сама обломалась – видео Минобороны

Россия потратила весь май на безуспешные попытки сломить стойкость Украины. Минобороны опубликовало короткое видео, в котором показало и масштаб усилий, которые предприняла страна-агрессор, и их полную безрезультатность.

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Только в мае Россия выпустила по городам Украины 381 дрон-камикадзе иранского производства и 185 ракет, чтобы сломить украинцев, говорится в видео.



"И что, похоже, что нас это сломило?" – риторически спрашивает Минобороны.

russia spent the month of May trying to terrorize us with drones and missiles. They failed. pic.twitter.com/PMIny1aUyz — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 4, 2023

Вечером 3 июня РФ ударила баллистической ракетой между двумя двухэтажными жилыми домами в пригороде Днепра, под завалами оказались люди.

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