Весь май Россия пыталась нас сломать, но сама обломалась – видео Минобороны

Россия потратила весь май на безуспешные попытки сломить стойкость Украины. Минобороны опубликовало короткое видео, в котором показало и масштаб усилий, которые предприняла страна-агрессор, и их полную безрезультатность.

Только в мае Россия выпустила по городам Украины 381 дрон-камикадзе иранского производства и 185 ракет, чтобы сломить украинцев, говорится в видео.



"И что, похоже, что нас это сломило?" – риторически спрашивает Минобороны.

russia spent the month of May trying to terrorize us with drones and missiles. They failed. pic.twitter.com/PMIny1aUyz