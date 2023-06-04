Весь травень Росія намагалася нас зламати, але сама обламалася – відео Міноборони
04.06.2023, 17:43
Фото - скріншот із відео
Росія витратила весь травень на даремні спроби зламати стійкість України. Міноборони опублікувало коротке відео, в якому показало і масштаб зусиль, які зробила країна-агресор, та їхню повну безрезультатність.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Лише у травні Росія випустила містами України 381 дрон-камікадзе іранського виробництва та 185 ракет, щоб зломити українців, йдеться у відео.
"І що, схоже, що нас це зламало?" – риторично запитує Міноборони.
russia spent the month of May trying to terrorize us with drones and missiles. They failed. pic.twitter.com/PMIny1aUyz— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 4, 2023
- Увечері 3 червня РФ вдарила балістичною ракетою між двома двоповерховими житловими будинками у передмісті Дніпра, під завалами опинилися люди.
Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинжал". І що з ним робить Patriot
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі