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Весь травень Росія намагалася нас зламати, але сама обламалася – відео Міноборони

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 17:43
Весь травень Росія намагалася нас зламати, але сама обламалася – відео Міноборони - Фото
Фото - скріншот із відео

Росія витратила весь травень на даремні спроби зламати стійкість України. Міноборони опублікувало коротке відео, в якому показало і масштаб зусиль, які зробила країна-агресор, та їхню повну безрезультатність.

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Лише у травні Росія випустила містами України 381 дрон-камікадзе іранського виробництва та 185 ракет, щоб зломити українців, йдеться у відео.

"І що, схоже, що нас це зламало?" – риторично запитує Міноборони.

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Сергій Бережний
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