Весь травень Росія намагалася нас зламати, але сама обламалася – відео Міноборони

Росія витратила весь травень на даремні спроби зламати стійкість України. Міноборони опублікувало коротке відео, в якому показало і масштаб зусиль, які зробила країна-агресор, та їхню повну безрезультатність.

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Лише у травні Росія випустила містами України 381 дрон-камікадзе іранського виробництва та 185 ракет, щоб зломити українців, йдеться у відео.



"І що, схоже, що нас це зламало?" – риторично запитує Міноборони.

russia spent the month of May trying to terrorize us with drones and missiles. They failed. pic.twitter.com/PMIny1aUyz — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 4, 2023

Увечері 3 червня РФ вдарила балістичною ракетою між двома двоповерховими житловими будинками у передмісті Дніпра, під завалами опинилися люди.

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