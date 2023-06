Весь травень Росія намагалася нас зламати, але сама обламалася – відео Міноборони

Росія витратила весь травень на даремні спроби зламати стійкість України. Міноборони опублікувало коротке відео, в якому показало і масштаб зусиль, які зробила країна-агресор, та їхню повну безрезультатність.

Лише у травні Росія випустила містами України 381 дрон-камікадзе іранського виробництва та 185 ракет, щоб зломити українців, йдеться у відео.



"І що, схоже, що нас це зламало?" – риторично запитує Міноборони.

russia spent the month of May trying to terrorize us with drones and missiles. They failed. pic.twitter.com/PMIny1aUyz