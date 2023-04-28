Весенний паводок. На Днепре и Десне ожидают повышения уровня воды с затоплением территорий
Из-за пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет удерживаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище Черкасской области, ожидается III уровень опасности.
На Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях – ІІ уровень опасности.
На Верхнем Днепре будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, подтопление и отрезание от основных путей сообщения и частичное затопление отдельных населенных пунктов в ряде речных сел Черниговского района Черниговской области.
На реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет сохраняться І уровень опасности: затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий.
На Десне будет продолжаться повышение уровней воды половодья с суточной интенсивностью 2-7 см с последующим затоплением пониженных участков поймы вдоль участка Десны Чернигов-Моровск и частичным затоплением территорий городского пляжа в Чернигове, садово-дачной застройки, дорог на пойме.
Также на Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться с постепенным уменьшением и сохранением затопления поймы, территорий ряда сел, подтопление их водой, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском районах – ІІ уровень опасности.
В результате значительных дождей в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается І уровень опасности, повышение уровней воды на 0,3-0,6 м в сутки.
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