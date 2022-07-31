Вилкул пообещал 50 000 грн за каждого наводчика российского огня в Кривом Роге

Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул пообещал 50 000 гривень за информацию о коллаборантах или наводчиках российского огня в Кривом Роге. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, спецслужбы работают по поиску предателей, которые сдают оккупантам дислокацию и перемещение подразделений Вооруженных Сил Украины, но нужно горожанам объединиться и найти их.

"Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 000 гривен", – заявил Вилкул.

Он также добавил, что за агитаторов за "русский мир" будут платить 10 000 грн, поскольку такие люди, по сути, тоже являются российскими агентами.

Вилкул просит горожан сообщать подробную информацию об предполагаемых коллаборантах: фамилию, имя и отчество.

По его словам, также важно указывать номера телефона, адрес проживания и другие сведения, которые могут помочь установить таких лиц.

При сообщении о подозреваемых также необходимо предоставить подробное описание события или фактов. При наличии нужно добавить фото и видео, указывающие, что человек помогает врагу.

Информацию о российских агентов можно сообщить по телефону: 067-563-02-63 или направить письмо на электронную почту: [email protected], сообщил Вилкул.

9 июля Россия обстреляла Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые.

Читайте также: Ким обещает по $100 каждому, кто наведет на наводчика российского огня

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.