Россия обстреляла Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые – ОГА
09.07.2022, 07:33
Результаты обстрела Кривого Рога (Фото - Telegram Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)Результаты обстрела Кривого Рога (Фото - Telegram Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Оккупанты обстреляли (предположительно из "градов") Ингулецкий район Кривого Рога. Удар пришелся по жилым кварталам, сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
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По его сообщению, в результате удара погибла 41-летняя женщина, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.
Обстрел повредил здание школы и несколько жилых домов, сгорел автомобиль.
- 7 июля оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова, предварительно – реактивными системами залпового огня.
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