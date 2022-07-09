Россия обстреляла Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые – ОГА

Оккупанты обстреляли (предположительно из "градов") Ингулецкий район Кривого Рога. Удар пришелся по жилым кварталам, сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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По его сообщению, в результате удара погибла 41-летняя женщина, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.

Обстрел повредил здание школы и несколько жилых домов, сгорел автомобиль.

7 июля оккупанты нанесли удары по одному из районов Харькова, предварительно – реактивными системами залпового огня.

Сергей Бережной

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