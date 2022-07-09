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Россия обстреляла Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 07:33
Россия обстреляла Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые – ОГА - Фото
Результаты обстрела Кривого Рога (Фото - Telegram Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)Результаты обстрела Кривого Рога (Фото - Telegram Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Оккупанты обстреляли (предположительно из "градов") Ингулецкий район Кривого Рога. Удар пришелся по жилым кварталам, сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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По его сообщению, в результате удара погибла 41-летняя женщина, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.

Обстрел повредил здание школы и несколько жилых домов, сгорел автомобиль.

Сергей Бережной
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обстрел кривой рог
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