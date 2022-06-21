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Вице-канцлер Германии обвинил Путина в "экономической атаке" из-за снижения поставок газа

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 23:27
Вице-канцлер Германии обвинил Путина в
Роберт Хабек (фото – ЕРА)

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал сокращение поставок российского газа по балтийскому газопроводу "Северный поток" "экономической атакой" российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал, выступая на Дне немецкой промышленности в Берлине 21 июня, передает Tagesschau.

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Хабек расценил сокращение поставок газа Россией как экономическую атаку на Германию, конечная цель которой, – спровоцировать споры в Европе по поводу Украины.

"Мы говорим об атаке, проводимой против нас с использованием энергоресурсов в качестве оружия…. Эта стратегия не должна быть успешной", – сказал министр. 

По словам Хабека, этим Путин хочет спровоцировать дебаты в Европе и Германии о страхе, например, перед материальными потерями, чтобы в конечном итоге вызвать спор о том, следует ли препятствовать вторжению РФ в Украину. Он также подчеркнул, что война против Украины – это посягательство на личную свободу.

Хабек сказал, что экономическая ситуация в Германии из-за нехватки энергоносителей может стать еще хуже, чем во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что хранилища газа еще недостаточно заполнены – примерно на 60%. 

Вице-канцлер заявил, что Германия не может войти в зиму с наполовину заполненными хранилищами, и необходимы "коллективные дебаты", включающие бизнес и политику.

Читайте также: Шольц защитил политику Меркель по России, Украине и НАТО. Но раскритиковал за газ

Оксана Житнюк
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Германия владимир путин газ северный поток роберт хабек
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