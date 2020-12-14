UA

Вице-спикер Госдумы РФ: Украинцы считают себя людьми, но это нога России, ее надо лечить

14.12.2020, 13:35
Вице-спикер Госдумы РФ: Украинцы считают себя людьми, но это нога России, ее надо лечить - Фото
Петр Толстой (Фото: Госдума РФ)

Замспикера российской Госдумы Петр Толстой заявил, что Украина – часть России и что это нога, которая болит и которую надо лечить. Об этом он сказал в эфире программы Тины Канделаки Специальный гость на телеканале RTVI.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам Толстого, захват и оккупация Крыма – это "национальная идея России". 

"Украина – это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди. На них провели эксперимент, который не довели до конца у нас", – подчеркнул чиновник.

После чего вице-спикер Госдумы РФ сравнил украинское государство с ногой. "Украина – это наша нога. Она болит... Мы говорим о ней, но не лечим. Украину надо лечить", – заявил он.

Толстой отметил, что когда "какой-то твой орган считает, что он человек, он самостоятельный – это хорошим ничем не заканчивается" и что у Украины нет шансов – "даже приход Зеленского ей не помог".

Читайте также: Зампред Госдумы РФ: Украина – карлик, инвалид

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Россия Украина госдума петр толстой

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 