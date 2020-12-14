Вице-спикер Госдумы РФ: Украинцы считают себя людьми, но это нога России, ее надо лечить

Замспикера российской Госдумы Петр Толстой заявил, что Украина – часть России и что это нога, которая болит и которую надо лечить. Об этом он сказал в эфире программы Тины Канделаки Специальный гость на телеканале RTVI.

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По словам Толстого, захват и оккупация Крыма – это "национальная идея России".

"Украина – это часть России. Мы обсуждаем Украину, потому что это русские люди. На них провели эксперимент, который не довели до конца у нас", – подчеркнул чиновник.

После чего вице-спикер Госдумы РФ сравнил украинское государство с ногой. "Украина – это наша нога. Она болит... Мы говорим о ней, но не лечим. Украину надо лечить", – заявил он.

Толстой отметил, что когда "какой-то твой орган считает, что он человек, он самостоятельный – это хорошим ничем не заканчивается" и что у Украины нет шансов – "даже приход Зеленского ей не помог".

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Дарья Мостовая

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