Зампред Госдумы РФ: Украина - карлик, инвалид. Благодаря нам

Петр Толстой (скриншот из видеозаписи)

Заместитель представителя Госдумы РФ Петр Толстой назвал Грузию и Украину "двумя злобными инвалидами", которые "будут полыхать злобой". Так он прокомментировал нецензурное обращение грузинского ведущего Георгия Габунии к президенту России Владимире Путине, передает Би-би-си.

"Потому что только благодаря нашей стране (России, - ред.) сегодня на карте мира существуют два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий, Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут полыхать злобой", - заявил Толстой.

Он назвал заявление ведущего "кульминацией бессильной злобы всех этих мосек" и добавил, что игнорировать "такое хамство" нельзя.

Вчера, 8 июля, ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выпуск программы. Руководство канала увольнять ведущего не собирается.

Читайте также: Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию