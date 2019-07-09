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09.07.2019, 16:46

Зампред Госдумы РФ: Украина - карлик, инвалид. Благодаря нам

Зампред Госдумы РФ: Украина - карлик, инвалид. Благодаря нам - Фото
Петр Толстой (скриншот из видеозаписи)

Петр Толстой похвалился, что "только благодаря нашей стране (России) сегодня на карте мира существуют два злобных несостоявшихся государства"

Заместитель представителя Госдумы РФ Петр Толстой назвал Грузию и Украину "двумя злобными инвалидами", которые "будут полыхать злобой". Так он прокомментировал нецензурное обращение грузинского ведущего Георгия Габунии к президенту России Владимире Путине, передает Би-би-си

"Потому что только благодаря нашей стране (России, - ред.) сегодня на карте мира существуют два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий, Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут полыхать злобой", - заявил Толстой.

Он назвал заявление ведущего  "кульминацией бессильной злобы всех этих мосек" и добавил, что игнорировать "такое хамство" нельзя.

Вчера, 8 июля, ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выпуск программы. Руководство канала увольнять ведущего не собирается

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Теги: госдума, российская агрессия, петр толстой, Георгий Габуния, рустави-2
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