Болтон о Трампе: Украина, по его мнению, по сути часть России

Экс-советник Трампа Джон Болтон говорит, что тот считал Украину частью России. Ранее Трамп заявлял, что Болтон обиделся на него из-за увольнения

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.

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Ведущий спросил у Болтона, тяжело ли было работать с президентом, который "не знает, что Хельсинки не принадлежат РФ".

"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России", - сказал Болтон.

10 сентября 2019 года Трамп уволил Болтона .

о работе в Белом доме . 11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров

30 января 2020-го Белый дом выступил против публикации книги Болтона. Также Трамп угрожал Болтону уголовной ответственностью в случае, если он опубликует книгу.

Трамп считает, что книга его экс-советника построена на лжи , а сам Болтон обижен на него из-за увольнения.

Владислав Сердюк

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