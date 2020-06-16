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Трамп угрожает Болтону уголовной ответственностью за мемуары о Белом доме

Трамп угрожает Болтону уголовной ответственностью за мемуары о Белом доме - Фото
Джон Болтон - EPA
16.06.2020, 07:26

По мнению президента США Дональда Трампа, готовящаяся к публикации книга его бывшего советника Джона Болтона содержит секретную информацию

Президент США Дональд Трамп угрожает бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону уголовной ответственностью в случае, если он опубликует книгу о работе в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.

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Трамп заявил журналистам, что Болтон знает о наличии в его книге секретной информации.

"Я буду считать секретным любой разговор со мной как с президентом. Так что если он написал книгу, и если она выйдет, он нарушит закон", - заявил Трамп, добавив, что "это называется уголовной ответственностью".

Генпрокурор Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пыталось заставить Болтона удалить из книги засекреченную информацию.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна выйти 23 июня. В книге, по информации издательства Саймон и Шустер, содержится детальная информация об отношениях Трампа с Китаем, Украиной, Россией, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

"Дональд Трамп не хотел бы, чтобы вы прочитали эту книгу", - говорят в издательстве.

  • 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.
  • 11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров.
  • 30 января Белый дом выступил против публикации книги Болтона.
Денис Юдин
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