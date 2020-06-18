Не знал, входит ли Финляндия в состав РФ. Что написал в книге о Трампе Болтон

Президент США Дональд Трамп якобы спрашивал у главы аппарата Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России. Об этом говорится в книге-мемуарах бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, передает BBC News со ссылкой на американские СМИ.
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По словам Болтона, Трамп спрашивал о территориальной принадлежности Финляндии в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. После встречи с главой России президент США сказал, что верит больше ему, чем собственным разведслужбам, когда речь идет о вмешательстве РФ в американские выборы.
"Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", - пишет Болтон.
Болтон также утверждает, что Трамп верил в теории заговора против него среди властей Украины и замораживал военную помощь, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского.
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В мемуарах также говорится, что Трамп якобы не знал, что Великобритания владеет ядерным оружием. Во время встречи с на тот момент премьером Британии Терезой Мэй он спросил: "О, так вы ядерная держава?", отмечает Болтон.
Трамп отреагировал на публикацию в Twitter, написав, что книга психа Болтона чрезвычайно скучная и построена на фейках и лжи. По его словам, Болтон хорошо говорил и писал о нем, пока не был уволен.
"Рассерженный скучный дурак, который хотел только войны", - написал президент США о Болтоне.
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