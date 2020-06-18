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Не знал, входит ли Финляндия в состав РФ. Что написал в книге о Трампе Болтон

Не знал, входит ли Финляндия в состав РФ. Что написал в книге о Трампе Болтон - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
18.06.2020, 09:40

Президент США Трамп заверяет, что книга его экс-советника Болтона построена на лжи, а сам Болтон обижен на него из-за увольнения

Президент США Дональд Трамп якобы спрашивал у главы аппарата Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России. Об этом говорится в книге-мемуарах бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, передает BBC News со ссылкой на американские СМИ.

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По словам Болтона, Трамп спрашивал о территориальной принадлежности Финляндии в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. После встречи с главой России президент США сказал, что верит больше ему, чем собственным разведслужбам, когда речь идет о вмешательстве РФ в американские выборы.

"Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", - пишет Болтон.

Болтон также утверждает, что Трамп верил в теории заговора против него среди властей Украины и замораживал военную помощь, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского.

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В мемуарах также говорится, что Трамп якобы не знал, что Великобритания владеет ядерным оружием. Во время встречи с на тот момент премьером Британии Терезой Мэй он спросил: "О, так вы ядерная держава?", отмечает Болтон.

Трамп отреагировал на публикацию в Twitter, написав, что книга психа Болтона чрезвычайно скучная и построена на фейках и лжи. По его словам, Болтон хорошо говорил и писал о нем, пока не был уволен.

"Рассерженный скучный дурак, который хотел только войны", - написал президент США о Болтоне.

  • 10 сентября 2019 года Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона.
  • 11 ноября 2019 года стало известно, что Болтон заключил соглашение об издании мемуаров о работе в Белом доме.
  • 30 января 2020-го Белый дом выступил против публикации книги Болтона.
  • Вчера сообщалось, что Трамп угрожает Болтону уголовной ответственностью в случае, если он опубликует книгу.

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Марк Сировой
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