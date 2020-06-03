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Трамп уверяет, что не прятался в бункере, а ненадолго спускался проверить

Трамп уверяет, что не прятался в бункере, а ненадолго спускался проверить - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
03.06.2020, 22:37

СМИ сообщали, что в пятницу, во время протестов в Вашингтоне, Трамп вместе с телохранителями был доставлен в бункер

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что прятался в бункере Белого дома во время пятничной акции протеста против расизма в Вашингтоне. В интервью радио FoxNews он сказал, что спускался туда ненадолго, сообщает ВВС.

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Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в пятницу Трамп вместе с телохранителями был доставлен в бункер.

"Это были ложные сообщения. Я был там в течение очень маленького, небольшого промежутка времени. И это касалось проверки... может быть, когда-нибудь это понадобится" — сказал Трамп.

1 июня CNN сообщили, что 29 мая, в пятницу, Трамп якобы из бункера Белого дома по видеосвязи призвал губернаторов действовать более жестко по отношению к протестующим, которые проявляют насилие.

2 июня католический архиепископ Вашингтона Уилтон Д. Грегори подверг резкой критике визит Трампа с супругой Меланией в Национальный храм Святого Иоанна Павла II, где пара фотографировалась на фоне сооружения. 

Вадим Ребрина
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