Архиепископ Вашингтона о походах Трампа по храмам: Злоупотребление и манипуляция

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Католический архиепископ Вашингтона Уилтон Д. Грегори подверг резкой критике визит президента США Дональда Трампа, который сегодня, 2 июня, пришел с супругой Меланией Трамп в Национальный храм Святого Иоанна Павла II, и фотографировался на его фоне. Об этом сообщает BBC.

Архиепископ заявил, что, совершив подобный визит в ситуации неутихающих протестов и насилия в стране, Трамп злоупотребил и манипулировал национальной святыней, добавив, что считает этот поступок вопиющим и предосудительным.

"Святой Папа Иоанн Павел II был горячим защитником прав и достоинства человека. Его наследие ярко свидетельствует об этой истине. Он, конечно, не благословаляет использование слезоточивого газа и других сдерживающих факторов, чтобы заставить замолчать, разогнать или запугать людей, чтобы обеспечить себе возможность сфотографироваться перед местом поклонения и мира", – сказал священник.

Вчера, 1 июня, полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать мирных протестующих, которые собрались в парке у Белого дома. Через несколько минут по опустевшему парку прошел Трамп, он направился к исторической церкви Святого Иоанна, расположенной неподалеку и сфотографировался там с Библией.

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