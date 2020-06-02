Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Архиепископ Вашингтона о походах Трампа по храмам: Злоупотребление и манипуляция

Архиепископ Вашингтона о походах Трампа по храмам: Злоупотребление и манипуляция - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
02.06.2020, 23:59

Архиепископ Вашингтона назвал злоупотреблением и манипуляцией хождение Дональда Трампа по храмам и его фотосессии там

Католический архиепископ Вашингтона Уилтон Д. Грегори подверг резкой критике визит президента США Дональда Трампа, который сегодня, 2 июня, пришел с супругой Меланией Трамп в  Национальный храм Святого Иоанна Павла II, и фотографировался на его фоне. Об этом сообщает BBC.

Архиепископ заявил, что, совершив подобный визит в ситуации неутихающих протестов и насилия в стране, Трамп злоупотребил и манипулировал национальной святыней, добавив, что считает этот поступок вопиющим и предосудительным.

Дональд и Мелания Трамп (Фото: EPA)

"Святой Папа Иоанн Павел II был горячим защитником прав и достоинства человека. Его наследие ярко свидетельствует об этой истине. Он, конечно, не благословаляет использование слезоточивого газа и других сдерживающих факторов, чтобы заставить замолчать, разогнать или запугать людей, чтобы обеспечить себе возможность сфотографироваться перед местом поклонения и мира", – сказал священник.

Вчера, 1 июня, полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать мирных протестующих, которые собрались в парке у Белого дома. Через несколько минут по опустевшему парку прошел Трамп, он направился к исторической церкви Святого Иоанна, расположенной неподалеку и сфотографировался там с Библией.

Дональд Трамп (Фото: EPA)

  • 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
  • 1 июня Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты.
  • 2 июня Трамп пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты, в Пентагоне высказали беспокойство.

Читайте также: "Америка разрывается на куски". Или нет? Протесты и погромы в США - глазами украинцев

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп протест вашингтон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 