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Вице-спикер Рады про Дубинского: Был такой микропроект – выдвинуть известных блогеров

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 08:05
Вице-спикер Рады про Дубинского: Был такой микропроект – выдвинуть известных блогеров - Фото
Александр Корниенко (Скриншот из интервью LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил в интервью LIGA.net, что нардеп Александр Дубинский, которого на прошлой неделе арестовали по подозрению в госизмене, попал в парламент в рамках микропроекта по выдвижению известных блогеров.

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"Был такой микропроект или субпроект – выдвинуть несколько известных блогеров против самых одиозных представителей режима БПП и попытаться победить. Люди избрали их, они стали депутатами", – рассказал Корниенко.

По его словам, в 2019 году украинцы были подписаны, в частности, на Дубинского и искренне ему верили. Тогда, говорит первый вице-спикер, у людей не было "черно-белых" проблем, не было госизмены, не было квот кого-то (журналист спрашивал о квоте Игоря Коломойского, – Ред.).

"Нельзя отрицать, что все это произошло благодаря рейтингу и доверию к одному человеку – к президенту Владимиру Зеленскому", – сказал он.

Отвечая на вопрос, чувствует ли Корниенко ответственность за то, что сидящий в СИЗО нардеп в свое время был председателем Киевской областной организации, чиновник сказал: "Есть ответственность меня как председателя партии в тех процессах, которые были вокруг Александра в том числе. Возможно, можно было быстрее начать его выгонять или хотя бы Киевскую область ему не дать".

  • СБУ и ДБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем людям подозрение в госизмене, совершенной организацией. По данным следствия группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаАлександр Корниенкоалександр дубинский
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