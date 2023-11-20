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Віцеспікер Ради про Дубінського: Був такий мікропроєкт – висунути відомих блогерів

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20.11.2023, 08:05
Віцеспікер Ради про Дубінського: Був такий мікропроєкт – висунути відомих блогерів - Фото
Олександр Корнієнко (Скриншот з інтерв'ю LIGA.net)

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю LIGA.net, що нардеп Олександр Дубінський, якого минулого тижня арештували за підозрою у держзраді, потрапив до парламенту в рамках мікропроєкту з висування відомих блогерів.

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"Був такий мікропроєкт чи субпроєкт – висунути кілька відомих блогерів проти найбільш одіозних представників режиму БПП та спробувати перемогти. Люди обрали їх, вони стали депутатами", – розповів Корнієнко.

За його словами, у 2019 році українці були підписані зокрема на Дубінського і щиро йому вірили. Тоді, каже перший віцеспікер, у людей не було "чорно-білих" проблем, не було держзради, не було квот когось (журналіст питав про квоту Ігоря Коломойського. – Ред.).

"Не можна заперечувати, що все це відбулося завдяки рейтингу та довіри до однієї людини – до президента Володимира Зеленського", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває Корнієнко відповідальність за те, що нардеп, який зараз сидить у СІЗО, свого часу був головою Київської обласної організації, посадовець сказав: "Є відповідальність мене як голови партії у тих процесах, які були навколо Олександра також. Можливо, можна було швидше почати його виганяти, чи хоча б Київську область йому не дати".

  • СБУ та ДБР 13 листопада провели обшуки у Дубінського, пізніше оголосивши йому та ще чотирьом людям підозру у держзраді, вчиненій організацією. За даними слідства, група займалася дискредитацією України на міжнародній арені та отримувала гроші від російського ГРУ. Дубінський входив до її складу і мав позивний "Буратіно".

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаолександр корнієнкоОлександр Дубінський
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