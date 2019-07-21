Визит Зеленского в США. Чалый намекнул на проблемы

Валерий Чалый Фото: LIGA.net

Американская сторона до сих пор не согласовывает дату приезда в США президента Владимира Зеленского потому, что есть некие проблемы, которые требуют немедленного решения. Об этом сказал на избирательном участке в Вашингтоне бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает Радио Свобода.

Отмечается, что Чалый уклонился от прямого ответа на вопрос, что именно мешает организовать визит и почему американская сторона до сих пор не согласовывает дату приезда Зеленского, только намекнув, что "кому-то может показаться странным, но есть проблемы, которые надо решать уже сегодня". Дипломат не объяснил, что именно он имеет в виду.

Сообщается, что по словам экс-посла предстоящий визит Зеленского в Соединенные Штаты готовят не сотрудники украинского посольства в Вашингтоне или министерства иностранных дел, а непосредственно Офис президента Украины и Белый дом.

"Теперь это уже их вопросы. Я сейчас не вижу необходимости в дополнительных советах, новая власть имеет свои идеи, свою динамику", - сказал Чалый.

По его словам, конкретную дату визита Зеленского сейчас прогнозировать сложно, поскольку определенные шансы уже потеряны.

"В свое время, сразу после инаугурации президента Зеленского, у нас было окно возможностей для быстрого визита. Но, думаю, сейчас выбрана правильная тактика - не гнаться за датами, а хорошо подготовиться", - пояснил дипломат.

Ранее Чалый обнародовал две возможные даты для поездки Зеленского в США: или август (когда президент посетит только Вашингтон), или сентябрь (когда визит будет совмещен с участием в дебатах на сессии Генеральной ассамблеи ООН).