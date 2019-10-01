На правах рекламы

Так сложилось, что политические бренды формируются вокруг своих лидеров. Весь визуальный стиль партий подстраивается под образ самого лидера.

Исключением среди всех сил, прошедших в парламент, стала новая партия “ГОЛОС” Святослава Вакарчука. Команда решила строить коммуникацию не только лишь на личности своего лидера, но и создать полноценный бренд с индивидуальным стилем или визуальным языком, как это часто называют в рекламной индустрии.

Разработкой бренда «ГОЛОС» и созданием рекламных роликов партии занималось новое агентство MINDGINEER. Правда, новым его можно назвать условно, поскольку специалисты агентства имеют внушительный опыт работы в локальных и международных рекламных компаниях.

Мы пообщались с ребятами и решили узнать у них подробности.

Юрий Бабинец (idea leader): Украина звучит по-разному, и мы хотели объединить все голоса воедино. Поэтому логотип партии – это звуковая волна, которая состоит из 27 равнозначных пикселей, символизирующих все области Украины плюс АР Крым, Киев и Севастополь. Т.е это ГОЛОС всей Украины.

Это была интересная и сложная задача, учитывая сроки, в которых приходилось работать. Мы в первую очередь искали идею, которую можно трансформировать в визуальный образ и переложить на все материалы. Нашему дизайнеру Марте Гожей довольно быстро удалось подходящее изображение волны, и отразить идею голоса всей Украины.

Катерина Махнакова (управляющий партнер): Мне очень нравится, как логотип смотрится в динамике, когда все грани волны приходят в движение. Некоторым он похож на узоры вышиванки. Это хорошо, так-как люди, контактируя с лого, видят в нем что-то свое, родное, таким образом дополнительно развивая символику бренда.

Всю стилистику партии “ГОЛОС” можно отнести к направлению конструктивизма, некой его современной интерпретации.

Владимир Кучмаренко (креативный директор): Мы не ставили себе за цель работать в этом направлении, скорее решение было продиктовано настроением нас, украинцев. Люди хотят радикальных изменений в жизни, ультимативности что-ли… отсюда – плакатный, революционный стиль печатных материалов.

Революционный посыл просматривается и в роликах партии «ГОЛОС», где что-то крушат и разламывают.

Юрий Бабинец: нужно было показать, что со «старой политикой» будет покончено раз и навсегда. Поэтому в роликах уничтожали символы контроля, вранья и так-далее. В самих роликах мы не задействовали профессиональных актеров. Вместо них снимали работников штаба партии, прохожих людей и комбинировали с репортажными кадрами, чтобы максимально уйти от постановки. Это была командная работа на всех этапах. Например, комбинацию цветов для бренда (оранжневый и темно-синий) предложил Святослав Вакарчук, а мы подобрали подходящую рецептуру.

Авторы визуального стиля партии “ГОЛОС” не побоялись предложить новое решение на рынке политических брендов. Посмотрим, как бренд будет развиваться дальше, учитывая, что бренд должен пережить далеко не одни выборы.