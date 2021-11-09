Владелец Kyiv Post отрицает давление со стороны Офиса президента

Владелец Kyiv Post Аднан Киван утверждает, что Офис президента не давил ни на него самого, ни на издание. Об этом он заявил в комментарии Детектору Медиа.

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"Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава Богу, в Украине сегодня есть свобода слова", – заявил Киван.

На вопрос о переформатировании издания Киван ответил, что все технические вопросы будут решаться в ближайшие дни.

Вчера, 8 ноября 2021 года, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают.

Читайте мнение: Kyiv Post мертв. Ситуация с газетой еще раз показала – в Украине есть честная журналистика

Денис Юдин

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