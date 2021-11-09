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Владелец Kyiv Post отрицает давление со стороны Офиса президента

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 17:20
Владелец Kyiv Post отрицает давление со стороны Офиса президента - Фото
Аднан Киван (скриншот с видео)

Владелец Kyiv Post Аднан Киван утверждает, что Офис президента не давил ни на него самого, ни на издание. Об этом он заявил в комментарии Детектору Медиа.

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"Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава Богу, в Украине сегодня есть свобода слова", – заявил Киван.

На вопрос о переформатировании издания Киван ответил, что все технические вопросы будут решаться в ближайшие дни.

  • Вчера, 8 ноября 2021 года, владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".
  • Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают.

Читайте мнение: Kyiv Post мертв. Ситуация с газетой еще раз показала – в Украине есть честная журналистика

Денис Юдин
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Kyiv Post офис президента аднан киван
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