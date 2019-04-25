Владимир стал Володимиром. Зеленский переименовался в Facebook

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранный президент Владимир Зеленский изменил имя в социальной сети Facebook. Теперь он подписан на украинском языке.

"Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же, это было уместно, учитывая его новый статус как президента", - сказала пресс-секретарь Зеленского Ирина Победеносцева, передает Hromadske.

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При этом она добавила, что это личная страница президента и позже будет создана новая, официальная под названием "Володимир Зеленський Президент України".

Журналисты уточнили, не связано ли переименование с принятым сегодня в Раде законом о государственном языке. Пресс-секретарь ответила, что не связано.

Ранее сегодня Зеленский назвал вопрос единого государственного языка в Украине "бескомпромиссным".