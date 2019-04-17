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17.04.2019, 15:15

Владимир Зеленский или Петр Порошенко. Вы за кого? опрос LIGA.net

Владимир Зеленский или Петр Порошенко. Вы за кого? опрос LIGA.net - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

LIGA.net просит ответить на вопрос, за кого вы проголосуете во втором туре. Важно: это не социологическое исследование, а лишь срез аудитории

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21 апреля пройдет второй тур выборов. Украина выберет президента на следующие пять лет. Кто это будет - Владимир Зеленский или Петр Порошенко? Социологи говорят, что Зеленский победит со значительным отрывом. Но последний опрос утверждает, что у действующего президента остается шанс переломить ситуацию до дня голосования. А за кого проголосуете вы? (САМ ОПРОС - В КОНЦЕ ТЕКСТА. ДОЖДИТЕСЬ ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ)

Ранее КМИС опубликовал исследование, согласно которому во втором туре выборов победит Зеленский. Среди тех, кто придет и определился со своим выбором, 72% намерены отдать голос за Зеленского, за Петра Порошенко - 25,4%. Опрос проводился 9-14 апреля. Но в телефонном опросе, сделанном позже, и результаты которого КМИС не публиковал, появилась тенденция роста рейтинга Порошенко - его готовы были поддержать уже 38%. И хотя социология говорят, что опрос по телефону имеет более высокий процент погрешности, тенденцию на рост они, действительно, зафиксировали. 

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Как известно, команда президента Порошенко делает ставку на дебаты. На дебаты 14 апреля на стадион Олимпийский кандидат Зеленский не пришел. 19 апреля - вторая попытка. Кандидаты должны (по закону) присутствовать в студии Суспільного, но одновременно Зеленский хочет провести дебаты на стадионе. Чем все закончится - пока не ясно. Накануне стало известно, что стороны согласны провести дебаты на стадионе, но разошлись во времени. Команда Порошенко настаивает, что дебаты должны состояться как на стадионе, так и на Суспільном. Команда Зеленского считает дебаты на Суспільном - свободным прочтением закона со стороны Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, опрос, выборы 2019
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