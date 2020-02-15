Власть готова к диалогу с мирным населением ОРДЛО - Зеленский

Фото: пресс-служба Укравтодора

Президент Владимир Зеленский, что украинская власть готова к диалогу с мирным населением временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем, по словам президента, не может быть и речи о диалоге с теми, кто не признан с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население.

Зеленский также рассказал, что Украина инициирует создание общественной диалоговой платформы Мир Донбасса, в которую должны быть вовлечены как жители временно оккупированных территорий, так и те, кто был вынужден покинуть свой дом за боевых действий. По его словам, участники этой платформы должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины.

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