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"Вмешательство в правосудие". Глава ВАКС пожаловалась на "слугу народа" – источник

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 11:25
Елена Танасевич (Фото: пресс-служба ВАКС)

Один из нардепов "предлагал" главе Высшего антикоррупционного суда Елене Танасевич избрать конкретную меру пресечения в уголовном деле, она пожаловалась на "вмешательство в правосудие" генпрокурору Ирине Венедиктовой и в Высший совет правосудия. Об этом Танасевич заявила в интервью Интерфакс-Украина, не называя фамилии депутата. По данным собеседника LIGA.net в ВАКС, речь идет о нардепе от Слуги народа Юрии Камельчуке.  

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"В августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", – сказала Танасевич.

Глава ВАКС говорит, что немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генпрокурору с "сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия".

По ее словам, после этого ВСП решил обратиться к Верховной Раде "для принятия мер о недопущении действий, которые могут расцениваться как вмешательство в деятельность судей".

По данным собеседника LIGA.net, речь идет о депутате Юрии Камельчуке. По словам собеседника, он предлагал избрать конкретную меру пресечения для предпринимателя, который является фигурантом в деле подозреваемого во взятке экс-главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна.

LIGA.net обратилась к Камельчуку за комментарием. Он пообещал предоставить его, LIGA.net его опубликует как только получит.

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Слуга народа депутат высший антикоррупционный суд Ирина Венедиктова Елена Танасевич вакс Юрий Камельчук
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