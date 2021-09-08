"Вмешательство в правосудие". Глава ВАКС пожаловалась на "слугу народа" – источник

Один из нардепов "предлагал" главе Высшего антикоррупционного суда Елене Танасевич избрать конкретную меру пресечения в уголовном деле, она пожаловалась на "вмешательство в правосудие" генпрокурору Ирине Венедиктовой и в Высший совет правосудия. Об этом Танасевич заявила в интервью Интерфакс-Украина, не называя фамилии депутата. По данным собеседника LIGA.net в ВАКС, речь идет о нардепе от Слуги народа Юрии Камельчуке.

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"В августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как главе суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства в отношении идентифицированного ним лица", – сказала Танасевич.

Глава ВАКС говорит, что немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генпрокурору с "сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия".

По ее словам, после этого ВСП решил обратиться к Верховной Раде "для принятия мер о недопущении действий, которые могут расцениваться как вмешательство в деятельность судей".

По данным собеседника LIGA.net, речь идет о депутате Юрии Камельчуке. По словам собеседника, он предлагал избрать конкретную меру пресечения для предпринимателя, который является фигурантом в деле подозреваемого во взятке экс-главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна.

LIGA.net обратилась к Камельчуку за комментарием. Он пообещал предоставить его, LIGA.net его опубликует как только получит.

4 февраля 2020-го главе Черновицого облсовета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении во взятке.

3 сентября 2021-го НАБУ сообщило об окончании расследования этого дела. По версии следствия, чиновник хотел получить $400 000, а получил $180 000. Экс-главу облсовета будут судить.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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