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Друг Корниенко станет депутатом Слуги народа

Друг Корниенко станет депутатом Слуги народа - Фото
Александр Санченко (фото - facebook.com/sanchenko.oleksandr)
27.12.2019, 14:23

Членом фракции Слуга народа станет директор по GR-коммуникациям фестиваля Atlas Weekend

Вместо Ирины Венедиктовой, назначенной сегодня и.о. директора Госбюро расследований, членом фракции Слуга народа в Верховной Раде должен стать Александр Санченко. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

Санченко родился 11 сентября 1988 года, имеет гражданство Украины. Работал директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (GR-коммуникациям) фестиваля Atlas Weekend, беспартийный, проживает в Киеве.

В команде Владимира Зеленского в предвыборный период его позиционировали как эксперта по молодежной политике и молодежному маркетингу.

В избирательном списке Слуги народа у Савченко 137 номер.

Во время работы Рады восьмого созыва он был помощником-консультантом депутата от Самопомощи Алексея Скрыпника.

Также Санченко известен как организатор конкурса красоты StudMis Ukraine.

Сегодня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временным исполняющим обязанности директора ГБР депутата Слуги народа Ирину Венедиктову

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Слуга народа Atlas Weekend Ирина Венедиктова Александр Санченко
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