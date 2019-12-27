Друг Корниенко станет депутатом Слуги народа

Александр Санченко (фото - facebook.com/sanchenko.oleksandr)

Вместо Ирины Венедиктовой, назначенной сегодня и.о. директора Госбюро расследований, членом фракции Слуга народа в Верховной Раде должен стать Александр Санченко. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

Санченко родился 11 сентября 1988 года, имеет гражданство Украины. Работал директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (GR-коммуникациям) фестиваля Atlas Weekend, беспартийный, проживает в Киеве.

В команде Владимира Зеленского в предвыборный период его позиционировали как эксперта по молодежной политике и молодежному маркетингу.

В избирательном списке Слуги народа у Савченко 137 номер.

Во время работы Рады восьмого созыва он был помощником-консультантом депутата от Самопомощи Алексея Скрыпника.

Также Санченко известен как организатор конкурса красоты StudMis Ukraine.

Сегодня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временным исполняющим обязанности директора ГБР депутата Слуги народа Ирину Венедиктову.