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ВМС США впервые в истории может возглавить женщина – AP

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 06:20
ВМС США впервые в истории может возглавить женщина – AP - Фото
Лиза Франчетти (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден выбрал адмирала Лизу Франчетти для руководства Военно-морским флотом США. Этот беспрецедентный выбор, если Франчетти будет утверждена, сделает ее первой женщиной на посту главы службы Пентагона и первой женщиной-членом Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает AP.

Решение Байдена не совпадает с рекомендацией главы Пентагона Ллойда Остина, но у Франчетти, нынешнего заместителя начальника оперативного отдела ВМФ, есть большой командный и управленческий опыт, и инсайдеры считают ее лучшим кандидатом на эту должность.

Байден отметил историческое значение ее выбора и сказал, что "на протяжении всей своей карьеры адмирал Франчетти демонстрировала обширный опыт как в оперативной, так и в политической сферах".

Остин рекомендовал Байдену адмирала Сэмюэля Папаро, нынешнего командующего Тихоокеанским флотом. Байден решил назначить Папаро главой Индо-Тихоокеанского командования США.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Байден выбрал Франчетти, учитывая ее обширный опыт работы на море и на берегу, включая ряд политических и административных должностей высокого уровня, которые дают ей глубокие знания в области бюджетирования и управления департаментом.

В то же время чиновник признал, что Байден понимает исторический характер номинации и считает, что Франчетти станет источником вдохновения для моряков, как мужчин, так и женщин. 

Планируется, что Франчетти станет исполняющим обязанности главнокомандующего ВМС, начиная со следующего месяца, когда адмирал Майкл Гилдэй, нынешний глава, уйдет в плановую отставку.

  • 25 мая 2023 года Байден заявил, что выбрал главу Военно-воздушных сил Чарльза Брауна на замену Марку Милли. Генерал авиации вступит в должность главы Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, если его кандидатуру утвердит Конгресс.
Наталья Медведева
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