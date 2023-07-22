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ВМС США вперше в історії може очолити жінка – AP

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 06:20
ВМС США вперше в історії може очолити жінка – AP - Фото
Ліза Франчетті (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден обрав адмірала Лізу Франчетті для керівництва Військово-Морським флотом США. Цей безпрецедентний вибір, якщо Франчетті буде затверджено, зробить її першою жінкою на посаді голови служби Пентагону та першою жінкою-членом Об'єднаного комітету начальників штабів. Про це повідомляє AP.

Рішення Байдена не збігається з рекомендацією глави Пентагону Ллойда Остіна, але Франчетті, нинішня заступниця начальника оперативного відділу ВМФ, має великий командний та управлінський досвід, й інсайдери вважають її найкращим кандидатом на цю посаду.

Байден наголосив на історичному значенні її вибору та сказав, що "протягом усієї своєї кар'єри адмірал Франчетті демонструвала великий досвід як в оперативній, так і в політичній сферах".

Остін рекомендував Байдену адмірала Семюеля Папаро, нинішнього командувача Тихоокеанського флоту. Байден вирішив призначити Папаро головою Індо-Тихоокеанського командування США.

Високопосадовець адміністрації сказав, що Байден обрав Франчетті, з огляду на її великий досвід роботи на морі та на березі, включно з низкою політичних та адміністративних посад високого рівня, які дають їй глибокі знання в галузі бюджетування та управління департаментом.

Водночас чиновник визнав, що Байден розуміє історичний характер номінації та вважає, що Франчетті стане джерелом натхнення для моряків, як чоловіків, так і жінок. 

Планується, що Франчетті стане виконувачкою обов'язків головнокомандувача ВМС, починаючи з наступного місяця, коли адмірал Майкл Гілдей, нинішній глава, піде у планову відставку.

  • 25 травня 2023 року Байден заявив, що обрав голову Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на заміну Марку Міллі. Генерал авіації вступить на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, якщо його кандидатуру затвердить Конгрес.
Наталія Медведєва
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Джо Байденпентагонвмс сшаЛіза Франчетті
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