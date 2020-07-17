Во дворе экс-нардепа Розенблата взорвалась граната

Граната взорвалась во дворе Розенблата около 03:00. Политик считает, что это была попытка его запугать

В Житомире во дворе нардепа VIII созыва Борислава Розенблата взорвалась граната. Об этом сообщают полиция Житомирской области и сам политик в Facebook.

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По данным полиции, неизвестный закинул гранату за забор дома около 03:00 ночи. От взрыв никто не пострадал. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения и открыла уголовное дело о хулиганстве (ч. 4 ст. 496 УКУ).

Розенблат связывает инцидент со своей политической деятельностью и назвал происшествие попыткой запугать его семью.

С 2017 года Розенблат был фигурантом "янтарного дела". Его подозревали во взяточничестве за содействие иностранной компании, которая добывал янтарь в Украине.

10 июня 2017-го Блок Петра Порошенко подавляющим большинством голосов принял решение исключить Розенблата из числа членов фракции.

В июне 2019 года Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу" Он рассказал, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в его отношении незаконными.

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Марк Сировой

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