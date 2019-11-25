Одно из дел Розенблата закрыто: признан виновным

Печерский суд Киева закрыл дело против бывшего внефракционного депутата парламента Борислава Розенблата, признав его виновным в административном нарушении. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокруатуры.
Суд пришел к выводу, что экс-депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов. В феврале 2018 года он направил в НАБУ депутатское обращение о проведении проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего летом 2017 года ему сообщили о подозрении во взяточничестве.
Однако ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания дело о правонарушении закрыто.
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