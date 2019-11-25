Одно из дел Розенблата закрыто: признан виновным

Борислав Розенблат (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Печерский суд Киева закрыл дело против бывшего внефракционного депутата парламента Борислава Розенблата, признав его виновным в административном нарушении. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокруатуры.

Суд пришел к выводу, что экс-депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов. В феврале 2018 года он направил в НАБУ депутатское обращение о проведении проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего летом 2017 года ему сообщили о подозрении во взяточничестве.

Однако ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания дело о правонарушении закрыто.

В июне 2019 года Розенблат заявил, что выиграл суд по "янтарному делу" в НАБУ завяили , что досудебное расследование по так называемому янтарному делу завершено, а материалы уголовного производства открыты с 15 февраля для стороны защиты - шести подозреваемых, в том числе двух народных депутатов. Он рассказал, что Шестой Административный апелляционный суд Киева признал действия детективов НАБУ и Генпрокуратуры в его отношении незаконными. В феврале 2018 года

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