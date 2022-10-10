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Во Львове восстановили электроснабжение почти на 100%. Вода будет до утра у всех – Садовый

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 23:38
Во Львове восстановили электроснабжение почти на 100%. Вода будет до утра у всех – Садовый - Фото
Фото: depositphotos.com

Во Львове восстановили электроснабжение почти на 100%. Без питания остаются отдельные дома – там работают аварийные службы, сообщил глава обладминистрации Максим Козицкий.

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По данным городского головы Андрея Садового, на 23:20 во Львове возобновили энергоснабжение на 99%.

"Общественный транспорт с завтрашнего дня будет курсировать в обычном режиме. Вода до утра будет у всех", – пообещал Садовый.

В 90% населенных пунктов в районах Львовской области возобновили электроснабжение. Из-за утренних обстрелов в области без света остались 1040 населенных пунктов.

  • Утром 10 октября Россия выпустила по Львовской области 15 ракет,  семь из которых удалось сбить. Остальные восемь попали в энергетические подстанции.
  • В целом Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 14 человек, 97 получили ранения и травмы.
  • Глава МВД Денис Монастырский заявил, что обстрел энергетической инфраструктуры был самым большим в современной истории.
Андрій Водяний
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Львов андрей садовый электроэнергия Максим Козицкий
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