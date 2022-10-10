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Ракетный удар по Украине. МВД сообщило о 14 погибших и 97 травмированных

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 22:56
Ракетный удар по Украине. МВД сообщило о 14 погибших и 97 травмированных - Фото
Фото: Національна поліція / Facebook

В результате массированной российской воздушной атаки на Украину погибли 14 человек, еще 97 получили травмы и ранения, заявил в эфире телемарафона вечером 10 октября министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"По состоянию на сейчас имеем обстрелы в 12 регионах. Мы зафиксировали 74 обстрела на этот час к сожалению, имеем подтвержденных 14 погибших и 97 травмированных лиц", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 октября заявил о 12 погибших.

"Второй раз после 24 февраля этого года был столь масштабный обстрел, а с точки зрения критической энергетической инфраструктуры, это, наверное, самый большой обстрел в современной истории, это можно свободно назвать энергетическим терроризмом", – добавил Монастырский.

  • Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона.
  • Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия допустила ошибку, нанеся массированный ракетный удар по Украине, и это будет иметь для нее разрушительные последствия.
  • Президент Владимир Зеленский после обстрела назвал россиян дикарями.

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Андрій Водяний
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война погибшие ракетный удар мвд Денис Монастырский
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