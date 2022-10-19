С 19 октября во Львовской области сокращена продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил в Телеграм глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"С сегодняшнего дня, 19 октября, комендантский час во Львовской области продолжается с 00:00 до 05:00", – написал Козицкий.

В этот период времени во Львове и области запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность, добавил глава ОВА.

"Теперь выходить из дома и находиться на улице без специального разрешения можно с 5-ти утра до полуночи", – написал мэр Львова Андрей Садовый.

10 и 11 октября российские оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры во Львове — в городе были перебои со светом и водой.

18 октября во Львове возобновил работу McDonald's.

Наталія Медведєва

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