Во время атаки Ирана на Израиль погибла семилетняя девочка из Одессы вместе с семьей

Семья приехала в Израиль для лечения Насти Бурык, которая болела раком крови

Погибшая девочка (Фото: Facebook)

В Израиле из-за массированного ракетного удара Ирана в городе Бат-Ям 14 июня погибла семилетняя Анастасия Бурык из Одессы, ее мама и еще двое детей. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Израиле девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала трансплантации костного мозга.

О гибели девочки также писал благотворительный фонд "Країна добрих справ", помогавший с лечением ребенка в Израиле.

Настя погибла вместе с бабушкой и двумя двоюродными братьями – девятилетним Константином и 13-летним Ильей. Они учились в школе в Бат-Яме. Поиски тела матери Насти продолжаются, однако ее тоже считают погибшей.

Как сообщало издание Ynet, Настя вместе с семьей приехала в Израиль для лечения еще в декабре 2022 года.

15 июня Министерство иностранных дел сообщало, что из-за массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро украинцев.

15 июня власти Израиля сообщили, что в результате иранских обстрелов погибли по меньшей мере десять человек. Еще более 200 человек пострадали, а около 20 человек числятся пропавшими без вести.