Во время военного положения паспорт гражданина Украины выдавать не будут – ГМС
Государственная миграционная служба (ГМС) временно приостанавливает выдачу паспорта гражданина Украины и доставку изготовленных документов в территориальные органы, сообщают на правительственном портале.
Приостанавливается также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижении 25- и 45-летнего возраста.
В то же время все граждане Украины, находящиеся на территории страны, должны иметь при себе документы, подтверждающие личность:
- паспорт в форме карточки или книжечки;
– паспорт для выезда за границу.
Для иностранцев и лиц без гражданства:
- вид на постоянное проживание;
- вид на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Кроме того, в стране ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус личности.
Можно предъявлять документ, срок действия которого истек, или тот, в который своевременно не была вклеена фотография.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии