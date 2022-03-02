Во время военного положения паспорт гражданина Украины выдавать не будут – ГМС

Государственная миграционная служба (ГМС) временно приостанавливает выдачу паспорта гражданина Украины и доставку изготовленных документов в территориальные органы, сообщают на правительственном портале.

Приостанавливается также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижении 25- и 45-летнего возраста.

В то же время все граждане Украины, находящиеся на территории страны, должны иметь при себе документы, подтверждающие личность:

- паспорт в форме карточки или книжечки;

– паспорт для выезда за границу.

Для иностранцев и лиц без гражданства:

- вид на постоянное проживание;

- вид на временное проживание;

- удостоверение беженца;

- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Кроме того, в стране ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус личности.

Можно предъявлять документ, срок действия которого истек, или тот, в который своевременно не была вклеена фотография.

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Ірина Петренко

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