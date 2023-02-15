Во второй день Рамштайна больше времени уделят танкам – Резников

Сегодня, 15 февраля, контактная группа по вопросам обороны Украины (более известная как Рамштайн) будет обсуждать поставки танков Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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Резников выразил благодарность всем странам, участвующим в формате "Рамштайн", и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины.

"Завтра также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам", – написал глава Минобороны в ночь с 14 на 15 февраля.

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, независимо от того, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей может стать актуальным через три-четыре месяца.

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Наталія Медведєва

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