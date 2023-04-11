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Военкоматы теперь могут вручать повестки независимо от места учета – Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:53
Военкоматы теперь могут вручать повестки независимо от места учета – Кабмин - Фото
Военкомат (Фото из открытых источников)

Кабинет министров разрешил военкоматам вручать повестки военнообязанным независимо от места взятия их на военный учет. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №318 от 7 апреля 2023 года.

Ранее военнообязанные должны были посещать военкомат, в котором они зарегистрированы, а не тот, где они фактически находятся.

Согласно изменениям постановления, теперь работники военкоматов также имеют право оповещать граждан о мобилизации (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки) на:

— военную службу по призыву лиц офицерского состава;

— военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);

— военную службу по призыву во время мобилизации на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Кроме того, правительство сняло с территориальных центров комплектования задачу заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

  • 18 марта 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дия" выдавать не будут. Кроме того, этот вопрос даже не прорабатывается.

Читайте также: Минобороны предостерегло украинцев насчет ИПСО России на тему повесток и мобилизации

Мілана Головань
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