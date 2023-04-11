Военкоматы теперь могут вручать повестки независимо от места учета – Кабмин
Кабинет министров разрешил военкоматам вручать повестки военнообязанным независимо от места взятия их на военный учет. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №318 от 7 апреля 2023 года.
Ранее военнообязанные должны были посещать военкомат, в котором они зарегистрированы, а не тот, где они фактически находятся.
Согласно изменениям постановления, теперь работники военкоматов также имеют право оповещать граждан о мобилизации (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки) на:
— военную службу по призыву лиц офицерского состава;
— военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву);
— военную службу по призыву во время мобилизации на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).
Кроме того, правительство сняло с территориальных центров комплектования задачу заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.
- 18 марта 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дия" выдавать не будут. Кроме того, этот вопрос даже не прорабатывается.
Читайте также: Минобороны предостерегло украинцев насчет ИПСО России на тему повесток и мобилизации
Комментарии