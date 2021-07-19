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"Военное присутствие РФ растет". Зеленский в Грузии осмотрел оккупированную Абхазию – фото

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19.07.2021, 15:23
Владимир Зеленский у Абхазии (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский осмотрел временно оккупированную Абхазию во время рабочей поездки в Грузию. По его словам, военное присутствие России в регионе растет, передает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что Зеленский осматривал оккупированный регион с наблюдательного поста Абастумани.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина и Грузия поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Страны едины в инициативах по возвращению временно оккупированных регионов в международных и региональных организациях, а также будут вместе работать для деоккупации своих территорий.

Зеленский прошелся и по Ингурскому мосту – единственному на сегодня пункту пропуска с Абхазией. Здесь он общался с главой мониторинговой миссии Европейского союза в Грузии Мареком Щигелем.

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Сообщается, что работа пункта была ограничена из-за пандемии COVID-19, сейчас движение возобновлено, но в то же время оккупанты не пускают миссию ЕС в Абхазию и Южную Осетию.

  • В августе 2008-го года произошли бои между Грузией с одной стороны, Россией и подконтрольными ей сепаратистами в Южной Осетии и Абхазии с другой. В результате регионы оказались оккупированными российскими войсками и подконтрольными Кремлю лицами. 
  • Сегодня Зеленский прибыл в Батуми. Он проведет первый саммит Ассоциированного трио вместе с президентами Молдовы Майей Санду и Саломе Зурабишвили. Лидеры также встретятся с главой Евросовета ЕС Шарлем Мишелем и примут участие в Батумской международной конференции.

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Марк Сировой
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армия России Владимир Зеленский абхазия южная осетия
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