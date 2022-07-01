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Жгли технику и документы. Военные рассказали, как россияне бежали со Змеиного

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 04:16
Жгли технику и документы. Военные рассказали, как россияне бежали со Змеиного - Фото
Фото: ОК Юг

Российские войска при отступлении с острова Змеиный в Черном море потеряли по меньшей мере один зенитно-ракетный комплекс, ракетную систему залпового огня, вертолет, катер и еще некоторую технику. Об этом рассказал спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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"Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. По уточненным данным, в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационная станция и полевой склад боеприпасов. А сами рашисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет", — заявил он.

Для прикрытия эвакуации противник выполнил более 20 вылетов авиации из Крыма.

Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесской области две крылатые ракеты Х-31, попавшие в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и жертв.

В ВСУ предполагают, что российские войска, отступая со Змеиного, заминировали остров, причал и окружающие его воды.

Читайте также: "Там могильник для россиян". Российские войска сбежали с острова Змеиный: что это значит

Андрей Водяный
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война Змеиный
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