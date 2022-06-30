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Запросил посадку на борту "Москвы": россияне потеряли "Аллигатора" возле острова Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 21:16
Запросил посадку на борту
Спутниковое фото з Twitter Maxar

Вчера возле острова Змеиный получил повреждение российский вертолет. Оккупанты пытались его спасти, но он упал в море. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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"Юг" сообщает, что 29 июня россияне остались без еще одного вертолета, предположительно это был "Аллигатор".

"Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением. Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы" (затонувшего крейсера. – Ред.)", – сказано в сообщении.

Также, по данным ОК "Юг", этой ночью россияне, пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня ВСУ по Змеиному, дважды атаковали черноморское побережье на юге Одесской области истребителями Су-35, выпустившими три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы.

В ОК "Юг" добавили, что окончательные результаты операции на Змеином уточняются.

  • Сегодня россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ. 
  • В Минобороны России признали, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного, но назвали это собственным "шагом доброй воли".
  • Сейчас ВСУ контролируют Змеиный с помощью вооружения и авиации, но в планах – закрепление и физический контроль над островом. 

Читайте также: Как выглядит Змеиный после побега оккупантов: в Maxar показали спутниковые снимки

Оксана Житнюк
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вертолет остров аллигатор ка-52 Змеиный
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