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Военные преступления не останутся безнаказанными. Путина привлекут к ответственности – G7

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 19:44
Военные преступления не останутся безнаказанными. Путина привлекут к ответственности – G7 - Фото
Министры иностранных дел стран G7 (Фото: EPA)

Военные преступления не могут оставаться безнаказанными, российский диктатор Владимир Путин будет привлечен к ответственности. Об этом говорится в заявлении стран Большой семерки по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел.

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Члены G7 подчеркнули, что военные преступления и другие злодеяния, совершенные российскими вооруженными силами, в том числе связанные с убийствами мирных жителей, пытками, сообщениями о казнях, сексуальным насилием и депортацией, в частности детей, в Россию, не могут оставаться безнаказанными.

Страны Большой семерки привлекут президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом.

Члены G7 подчеркнули активизацию усилий по оказанию помощи украинскому народу этой зимой.

Страны G7 обязались активизировать и тесно координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, особенно в противовоздушной обороне.

Члены G7 также подтвердили свою полную решимость продолжать координировать финансовую, материальную, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и правовую помощь для поддержки защиты Украины ее суверенитета и территориальной целостности.

Страны G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется и подрывает ограничительные меры.

"Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив нападения на Украину, полностью и безоговорочно выведя свои силы и технику со всей территории Украины, в пределах ее международно признанных границ. Члены G7 вновь призвали Россию сделать это немедленно", – говорится в совместном заявлении.

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Наталія Медведєва
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война владимир путин g7
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