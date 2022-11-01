Военные США начали проводить инспекции для отслеживания переданного Украине оружия – AP

Военнослужащие США начали проводить в Украине проверки, чтобы убедиться, что ВСУ должным образом ведут учет поставляемого Западом оружия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

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По его словам, "небольшое количество" военных США на территории Украины недавно начали проводить выездные инспекции.

Чиновник не сказал, где именно проходят инспекции и как близко к фронту подбираются войска США. Он подчеркнул, что персонал США не может проводить проверки близко к линии фронта – они направляются туда, где позволяют условия безопасности.

По словам собеседника журналистов, уже было проведено несколько инспекций, они проводятся атташе по вопросам обороны США и группой Управления по сотрудничеству в области обороны США, которая находится в Киеве. До сих пор, по словам чиновника, украинские официальные лица были прозрачны в вопросе распределения оружия и поддерживают эти проверки.

27 октября в Госдепе заявили о разработке плана, направленного на то, чтобы западное оружие не попало в руки российских войск или их наемников.

Оксана Житнюк

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