UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные США начали проводить инспекции для отслеживания переданного Украине оружия – AP

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 00:07
Военные США начали проводить инспекции для отслеживания переданного Украине оружия – AP - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие США начали проводить в Украине проверки, чтобы убедиться, что ВСУ должным образом ведут учет поставляемого Западом оружия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "небольшое количество" военных США на территории Украины недавно начали проводить выездные инспекции.

Чиновник не сказал, где именно проходят инспекции и как близко к фронту подбираются войска США. Он подчеркнул, что персонал США не может проводить проверки близко к линии фронта – они направляются туда, где позволяют условия безопасности.

По словам собеседника журналистов, уже было проведено несколько инспекций, они проводятся атташе по вопросам обороны США и группой Управления по сотрудничеству в области обороны США, которая находится в Киеве. До сих пор, по словам чиновника, украинские официальные лица были прозрачны в вопросе распределения оружия и поддерживают эти проверки.

  • 27 октября в Госдепе заявили о разработке плана, направленного на то, чтобы западное оружие не попало в руки российских войск или их наемников.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США война оружие контроль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 