Для сбивания FPV-дронов дробовики эффективнее автоматов – военный Сил беспилотных систем

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Гладкоствольное оружие лучше штатного военного поражает как обычные, так и оптоволоконные FPV-дроны. Об этом рассказал военнослужащий 413 батальона Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Игорь Пушкарев в комментарии LIGA.net.

По словам Пушкарева, это связано с количеством поражающих элементов за единицу времени, которое могут обеспечить оба вида оружия.

Автомат делает 10 выстрелов в секунду, но обеспечивает лишь 10 поражающих элементов, летящих в направлении цели. В то же время дробовик, из которого после обучения можно сделать три выстрела, выпускает около 500 поражающих элементов.

Точно так же помповое и полуавтоматическое ружье уступают по скорости стрельбы, но значительно выигрывают по количеству поражающих элементов.

"Это уже ситуация, в которой наш боец больше не является добычей вражеского FPV, теперь он охотится на него и уничтожает", – сказал Пушкарев, добавив, что дробовик эффективный на дальности от 20 до 60 м.

По его словам, ружья используют не только военные, но и гражданские лица.

"Для городов, которые находятся под обстрелом вражеских FPV-дронов, эта форма защиты также может быть эффективной. Часть населения уже пришла к этому. Сейчас ощущается дефицит гладкоствольного оружия, его просто разбирают не только военные, но и гражданские, те, кто находится под обстрелом – Запорожье, Херсон, Сумы, Харьков", – рассказал он.

Он подчеркнул, что такое оружие усилит мобильные огневые группы, поскольку позволит уничтожать как "шахеды", так и оптоволокно.