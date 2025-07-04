Для збиття FPV-дронів дробовики ефективніші за автомати – військовий Сил безпілотних систем

У прикордонних містах відчутний дефіцит гладкоствольної зброї через її ефективність проти FPV

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Гладкоствольна зброя краще штатної військової збиває як звичайні, так і оптоволоконні FPV. Про це розповів військовослужбовець 413 батальйону Сил безпілотних систем Збройних Сил України Ігор Пушкарьов у коментарі LIGA.net.

За словами Пушкарьова, це пов'язано із кількістю вражальних елементів за одиницю часу, яку можуть забезпечити обидва види зброї.

Автомат робить 10 пострілів на секунду, але забезпечує лише 10 вражальних елементів, які летять в напрямку цілі. Водночас дробовик, з якого після навчання можна зробити три постріли, видає близько 500 вражальних елементів.

Так само помпова та напівавтоматична рушниці поступаються швидкістю пострілів, але значно виграють у кількості вражальних елементів.

"Це вже ситуація, в якій наш боєць більше не здобич ворожого FPV, тепер вже він на нього полює і він його знищить", – сказав Пушкарьов, додавши, що дробовик ефективний на дальності від 20 до 60 м.

За його словами, рушниці використовують не лише військові, а й цивільні.

"Для міст, які перебувають під ураженням ворожих FPV-дронів, це форма захисту також може бути дієвою. Частина населення вже до цього прийшла. Зараз є відчутний дефіцит гладкоствольної зброї, її просто розбирають не тільки військові, а й цивільні, ті, хто знаходиться під ударом – Запоріжжя, Херсон, Суми, Харків", – розповів він.

Він наголосив, що така зброя посилить мобільні вогневі групи, адже дозволить знищувати і "шахеди", і оптоволокно.