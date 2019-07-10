Военный парад. Гройсман предложил Зеленскому оригинальное решение

Владимир Зеленский и Владимир Гройсман (фото - president.gov.ua)

Можно сделать и соцвыплаты военнослужащим, как то предлагает президент Владимир Зеленский взамен военного парада ко Дню независимости, и сам парад. Такую идею подал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

Глава правительства сказал, что поддерживает инициативу президента по соцвыплатам.

"Но вместе с тем, я считаю, мы должны и провести военный парад. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства украинского государства. Считаю, что во время парада миллионы украинцев смогут засвидетельствовать свое уважение к нашим героям", - пояснил он.

Он поручил главам Минфина и Минобороны просчитать стоимость парада и источники финансирования.

"Таким образом мы решим два вопроса - хорошую инициативу о повышении выплат и проведение парада не за счет соцвыплат", - отметил он.

Премьер резюмировал тем, что его предложения будут предоставлены Зеленскому, и тот примет окончательное решение "как Верховный главнокомандующий".

9 июля 2019 года Зеленский сказал, что в этом году вместо военного парада выплатят премии "всем нашим военным".