Волкер о новых поставках оружия Украине: Не только Javelin

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

США готовы рассматривать возможность дальнейших поставок Украине летального оружия. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Европейская правда.

"Украина выразила заинтересованность в покупке большего количества систем Javelin. Это возможно, - сказал Волкер. - Нам также нужно рассмотреть такие вещи, как воздушная и береговая оборона".

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Спецпредставитель Госдепа добавил, что это может быть любое оружие, необходимое Украине для создания современной возможности защитить себя и предотвратить дальнейшую агрессию против своей территории.

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5 марта сообщалось, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кертис Скапаротти намерен рекомендовать предоставление Украине новых типов оружия. В частности, речь шла о новых снайперских системах, боеприпасах, а также системах для Военно-морских сил.

1 марта 2018 Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн. 30 апреля стало известно, что Украина получила Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРк), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также беспилотников, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.