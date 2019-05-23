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23.05.2019, 20:32

Волкер о поездке на инаугурацию: Есть "окно возможностей"

Волкер о поездке на инаугурацию: Есть "окно возможностей" - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Администрацию Трампа проинформировали о поездке в Украину

Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, он проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", - написал Волкер.

В составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были - глава делегации министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

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Теги: Курт Волкер, инаугурация, Владимир Зеленский
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