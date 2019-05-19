США объявили, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Фото: Посольство США

Белый дом опубликовал состав официальной делегации США, которая 20 мая посетит инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в документе, распространенном администрацией Дональда Трампа.

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

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"С нетерпением жду возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским", - написал Волкер в своем Twitter.

Ранее глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что инаугурация Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии.