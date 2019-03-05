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05.03.2019, 11:40

Волкер призвал Россию освободить украинских моряков

Волкер призвал Россию освободить украинских моряков - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

24 украинских моряка уже 100 дней находятся в заключении в РФ, напомнил спецпредставитель Госдепа США по Украине

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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Российскую Федерацию освободить украинских моряков. Об этом он написал у себя в Twitter.

Волкер отметил, что на сегодня, 5 марта, 24 украинских моряка 100 дней находятся в заключении после того, как Россия атаковала корабли в Керченском проливе.

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"Россия должна вести себя достойно великой нации и немедленно освободить экипаж и суда", - добавил Волкер.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В десяти областях Украины на месяц было введено военное положение.

ПАСЕ 24 января приняла украинскую резолюцию о российской агрессии на Азове и в Черном море.

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Теги: Курт Волкер, Азов, моряки
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